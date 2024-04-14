İnsanlık Gazze’de yaşananlara müsaade etmemeli

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü. Erbaş Papa Franciscus'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladığını ve Erdoğan'a yaptıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

KALICI BARIŞ İÇİN

ERBAŞ, "Dünyanın gündeminde olan önemli konuları ve özellikle Filistin'de yaşananlarla ilgili mesajlar taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mektubunu bu görüşmede Papa Fransuva'ya (Franciscus) takdim etmiş olduk. Cumhurbaşkanı'mız bu mektuplarında, Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir. Mektuplarında aynı şekilde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasının ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almasının şart olduğu mesajı verilmiştir" diye konuştu.

ADİL BİR ÇÖZÜM

BAŞKAN Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği Filistin konulu mektupta, "Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir" dedi. Tarihsel derinliğe sahip Türkiye- Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan, "Diyanet işleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın Papa'ya gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir.

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir.

Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir.

Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir.

Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

ORTAK DEĞERLERİMİZ

KATOLİK Aleminin Ruhani Lideri Sayın Papa Fransuva Vatikan; İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de mübarek Ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı'nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır. Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve iş birliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, Milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETTİ"

AİLE konularını da ele aldıklarını aktaran Erbaş, "Ailenin çok önemli olduğu ve aileyi tehdit eden unsurlar konusunda istişarelerde bulunduk. Bize emanet olan ve hepimizin evi durumunda olan dünyamız yani çevre konusundaki düşüncelerimizi de paylaştık.

Bu konuda da çevrenin korunması, ailenin korunması, dünyanın korunması konusunda neler yapılabildiği hususlarını kendisiyle istişare ettik. Papa, bu konularla ilgili yapılması gereken çok işler olduğunu vurgulayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dünya barışı için yaptığı çalışma ve gayretlerinden dolayı tekrar teşekkür etti" dedi.