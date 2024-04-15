Bahçeli’nin ’A takımı’ belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.

15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.

Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu

- Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,

- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

- Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu

- Genel Sekreter İsmet Büyükataman

- Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı

- Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.