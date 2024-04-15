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Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Erdoğan, görüşmede, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti

AA
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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