Geriye göç başladı

Binlerce kişi memleketlerinden ve tatil noktalarından eve dönüş için yola çıktı. Karayollarında kilometrelerce araç trafiği oluştu. Antalya-Denizli istikametinde 2 kilometrelik yol çalışması ile gidiş-geliş yolu tek şerit olarak ilerleyen trafik havadan dron ile görüntülendi. Tekirdağ-İstanbul

karayolunda ise, trafik yer yer durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de de, yoğunluk tatilin son gününe kadar arttı. Ünlü tatil beldesi Bodrum'da da durum diğer ilçe ve illerden farklı olmadı. Son saatlerde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.