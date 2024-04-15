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Hakurk'a hava harekatı: 12 terörist etkisiz

Son dakika haberleri... MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi

HABER MERKEZİ
Hakurk’a hava harekatı: 12 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürerken, Milli Savunma Bakanlığı yeni bir harekata dair bilgileri paylaştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonların son terörist öldürülünceye kadar devam edeceğini duyurdu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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