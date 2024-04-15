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Haberler Gündem TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında ziyarete açılıyor! İzmir'e de gelecek

TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında ziyarete açılıyor! İzmir'e de gelecek

TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında halkın ziyaretine açılacak. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "TCG NUSRET müze gemimiz, 20 Nisan-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Ege ve Akdeniz limanlarında halkımızın ziyaretine açılacaktır. Gemimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerini paylaştı.

AA
TCG Nusret müze gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında ziyarete açılıyor! İzmir’e de gelecek

TCG Nusret müze gemisinin Ege ve Akdeniz ile KKTC'deki limanlarda vatandaşların ziyaretine açılacağı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre geminin ziyarete açılacağı limanlar ve tarihleri şöyle:

"20 Nisan Dikili, 22-23 Nisan İzmir, 26 Nisan Kuşadası, 28 Nisan Bodrum, 1 Mayıs Marmaris Aksaz, 3 Mayıs Kaş, 6 Mayıs Alanya, 9-10 Mayıs KKTC Girne, 13-14 Mayıs Mersin, 16 Mayıs İskenderun, 19 Mayıs Taşucu, 21 Mayıs Anamur, 24-25 Mayıs Antalya, 28 Mayıs Fethiye, 30 Mayıs Marmaris, 2 Haziran Güllük, 5 Haziran Çeşme, 7 Haziran Ayvalık."

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