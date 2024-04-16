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Haberler Gündem Irak’ın kuzeyinde hava harekatı

Irak’ın kuzeyinde hava harekatı

HABER MERKEZİ
Irak’ın kuzeyinde hava harekatı

TERÖRLE mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

222 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÖTE yandan Van'da 1-14 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 222 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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