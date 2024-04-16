MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli’den önemli mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma mücadelemiz kamçılanmıştır. 14. Olağan Büyük Kurultayımız'da parti tüzüğümüz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak değiştirilmiştir.

Özellikle her birimizin hissesine düşen vazife, ortamı bulandıran çarpık zihniyetlerin kara propagandalarına aldırmadan, arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir.

Türkiyemizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Bunları yaparken, siyaset önceliğimiz sınıflara hiçbir ayrıcalık tanımadan, milletimizin tamamını kucaklayan bir anlayışla hareket etmektir. Türk siyaset yapısını, milli ve manevi değerlere müzahir olacak şekilde yeni anayasayla taçlandırmalıyız. İnsanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını açmalıyız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na kalıcı olacak reformları harekete geçmeliyiz.

Hiçbir şüphem yok ki geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur ittifakıdır. Ve varlığını devam ettirecektir. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır. Türk milliyetçileri görev ve sorumlukların bilincinde, yarınlara ulaştıracak siyasi akla sahip olduklarını ispat edecekleridir.

MHP'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmeleri şudur:

1-14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından 10 sonra milletimiz sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçilecek 4 yılın önü açılmıştır. Seçim sonuçlarnın hayırlı olması temennimizidir. Yerel seçimlerde özne adaylar olduğu halde, genel seçimlerde adaylardır. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart seçimlerinden sonra rota değiştiren bir Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindendir. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Şımarıklığın alemi yoktur. BUgün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri muktedirdir.

2- 31 Mart'ta seçimlere katılım oranı düşüktür. 31 Mart'ta 13 milyon vatandaşımızın sandığa gitmediği ortadadır. Partimizin oy oranının düştüğünü, eridiğimizi utanmadan sıkılmadan yazanlar, söyleyenler ulu orta atıp tutanlar oldu.