İP’te abla gidiyor abi geliyor

Yerel seçimlerde hezimet yaşayan İYİ Parti'de Meral ABLA dönemi sona eriyor. ABİ donemi 27 Nisan'da başlayacak.

Öne çıkan İKİ ABİ var. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu.

Yıllardır kolkola omuz omuza politika yapan iki ABİ Aydın ve Dervişoğlu'nun arasına Akşener'in koltuğu girdi.

Tolga Akalın da yok mu diyebilirsiniz.

Tolga Akalın biraz geride kaldı. Ön safta Koray bey ve Müsavat bey yarışı götürecek.

Bir ihtimal Tolga bey Koray Aydın lehine çekilebilir. Koray beyin ikinci adamı olarak siyaseti sürdürebilir.

Siyasetin cilvesi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABLASIZ VE ABİSİZ kalacak.

Özgür Özel'in ABLA dediği Akşener ve ABİ dediği Kemal Kılıçdaroğlu köşeye çekilecek.

Şimdilik diyelim. Belli olmaz bir yıl sonra bir bakarız Meral hanım ve Kemal Kılıçdaroğlu geri de dönebilir.

Belli olmaz. BİT PAZARINA NUR YAĞABİLİR DE.

KORAY AYDIN BİR TIK ÖNDE.

MERAL Akşener SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ.

GERİ DÖN ekibi ile görüşen Akşener, 'Odamı topladım, MÜSAVAT ABİNİZE SAHİP ÇIKIN' dedi. Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'nu desteklenmesine yanıt veren Dervişoğlu, "Sayın Genel Başkan'ımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım" demişti.

DİKBAYIR'DAN YENİ AKŞENER BOMBALARI

Uzun zaman genel başkan yardımcılığı yapan genel merkez de Buğra Kavuncu ekibi ile ters düşünce İP'ten ihrac edilen Ümit Dikbayir pazartesi gecesi çıktığı bir tv programında İP içinde yaşananları anlatırken Meral Akşener hakkında yeni bomba iddialarda bulundu:

İP'i Meral Akşener kocası, oğlu ve ozel kalem müdürü ile idare ediyordu.

İP'in gizli genel sekreteri özel kalem müdürü Esma hanımdı.

Kararlar evden geliyor. Akşener GİK'ten karar çıkarıyordu.

Ben taleplerine karşı çıktığım için aleyhime geçtiler.

Meral Akşener kesin gidiyor.

Özel kalem müdürü Müsavat bey için delegeleri Akşener adına arıyor.

Ben Müsavat beyi severim.

Özel kalem müdürünün delegeleri araması Müsavat beyin aleyhine olacak. Delegeler tepki gösterip beni arıyor.

KORAY AYDIN KAZANIYOR

Ümit Dikbayır Koray Aydın'ın düze çıkarma ve bölünmeyi önleme gücüne sahip olduğunu söyledi.

Koray Aydın'ın partiden ayrılmış kurucuları geri döndürmek için görüşmeler yaptığını ve parti kurmaya çalışan Aliağaoğlu'nu da iyi partiye döndürmenin mümkün olacağını iddia etti.

Koray bey teşkilat başkanlığı yaptı. Müsavat beyi severim Koray Aydın kazanmaya çok yakın.

Meral Akşener Müsavat beyi işaret etmeseydi şansı yüksekti.

İşaret Müsavat beyin aleyhine olmuştur.

Ümit Dikbayır, "Meral hanım evine çekiliyor. Yangını çıkaran yangını söndüremez" diyerek konuştu.

FAKIBABA VE KAYALAR İP'TEN AYRILABILIR

Kulislerde Meclis aritmetiğinin İYİ Parti kongresinden sonra değişeceği konuşuluyor.

İP milletvekili Fakıbaba'nın Yeniden Refah Partisi'ne, Lütfullah Kayalar'ın CHP'ye gelecekleri ifade ediliyor.

Ali Babacan'ın da TBMM'de grup kurmak için en az 6 milletvekili transferi yapmak için İYİ Parti kongresini beklediği ifade ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yanına geçen eski İYİ Parti milletvekilleri ile İYİ Parti kongresini çok yakından takip ettiği söyleniyor.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olacağı tahmin edilen Koray Aydın'ın Ankara'da ve İstanbul'da partinin aday çıkarmaması için Meral Akşener nezdinde daha önce çok bastırdıkları ancak başarılı olamadıkları belirtildi.

SONUÇ

İYİ PARTİ KONGRESİ MECLİS ARİTMETİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİR.

Kongre sonrası Yeni İP YÖNETİMİ İLE MANSUR YAVAŞ HATTI OLUŞABİLİR.

Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun kulağına kar suyu kaçırır.

Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya koyan Ekrem İmamoğlu yeni İYİ Parti'nin desteğini kaybetmiş duruma düşebilir. Son soru, eğer Müsavat Dervişoğlu kazanırsa bir yıl sonra Meral Akşener'e genel başkanlığı devreder mi? Yani geçici mi devamlı mı olacak ve yeni İYİ Parti yönetimi yeni anayasa ya referandum için destek verecek mi...