175 oy bulunana kadar sürecek

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan 20'nci başkanlık seçiminde de seçime katılan adaylardan hiç birisi 175 olan salt çoğunluğu sağlayamadı. Oylama sonunda Mehmet Akarca 114, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 149 oy aldı. 8 oy boş çıkarken, 55 oy ise geçersiz sayıldı. Seçime 21. tur oylamayla devam edilecek. 797 sayılı Yargıtay Kanununun 31. maddesine göre Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimler 20. tura kadar geldi ve sonuç çıkmadı.

BAŞKAN seçilmek için gereken salt çoğunluk oyunu alma şartı Anayasanın 154. maddesinde yer alıyor. Seçimlerin uzamasına ve sıkıntılar yaratmasına rağmen, bu hüküm kanunla değiştirilemediği için böyle sürüp gidiyor. Daha önce bir daire başkanlığı seçiminin 8-10 aya kadar uzadığını belirten hukukçular, Anayasadaki hükmün değiştirilerek, örneğin "ilk üç turda salt çoğunluk aranır, sonuç alınamazsa 4. turda en fazla oy alan aday seçilir" şeklindeki bir düzenlemenin gerektiğini belirtiyor.