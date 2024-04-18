9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa konusunda açıklamalar yaptığını hatırlatan Tunç, Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşme yapacağını ifade ettiğini aktardı. Süreci takip ettiklerini dile getiren Bakan Yılmaz Tunç, şöyle devam etti: "Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Yeni anayasa yapımı konusunda, Türkiye'nin demokratik, sivil anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulma noktasında herkes mutabık."