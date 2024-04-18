‘Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasında 31 Mart seçimlerine değinen Başkan Erdoğan, "Bir demokrasi bayramı gerçekleştirdik. Yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandık başına gitti.

Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya dönük teşebbüsleri amacına ulaşamadı.

Vatandaşımız iradesini ortaya koydu.

85 milyon olarak birlikte hep birlikte Türkiye olduğumuzu dünyaya gösterdik. AK Parti teşkilatları olağanüstü mücadeleyle çalıştı. Buradan Sayın Devlet Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR

Başkan Erdoğan, "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun başımızın üzerinde yeri vardır. Bize oy versin vermesin sandığa giden tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz" dedi ve şöyle konuştu: "Seçimlerin ilk göze çarpan katılım seviyesinin yüzde 78 ile düşük olmasıdır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir."

Başkan Erdoğan, "16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının yüzde 78'de kalması partimizin oylarını da etkilemiştir" dedi.

Seçim sonuçlarına bakarak farklı heveslere kapılanlar olduğunun görüldüğünü de ifade eden Başkan Erdoğan, "Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyorum. Adete bir genel seçim havasına kapılarak sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs'ta milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Dün 16. toplantımızı yaptığımız kabinemiz de görevinin başındadır.

Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken sadece bununla yetinmeyip bu mesajların gereğini de yerine getireceğiz. Bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız. Milletin verdiği mesajları doğru okumalıyız. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz" dedi.

SAKIN KİMSE HEVESLENMESİN

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde binlerce fedakarın, cefakarın emeği var. Bu noktaya düşe kalka geldik. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık.

Asla yılgınlığa kapılmadık. Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok değinde hareket olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız. En güçlü halimizle ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz. Eleştiri tamam ama AK Parti'yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz."

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ

Başkan Erdoğan, enflasyonla ilgili mesajında, "Seçimin olmadığı 4 yıl içinde enflasyonlar mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Güvenlik meselelerinde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız" dedi.

AKLA ZARAR YALANLAR

KONUŞMASINDA Hatay'ın durumuna da değinen Başkan Erdoğan, "Hatay pek çok siyasi tartışmalara meze edilen bir şehir oldu. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya çalıştılar. Hatay bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Hataylı vatandaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ancak ölülere oy kullanıldığı gibi akla zarar pek çok yalan söylenmiştir. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkür edeceğiz. Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında yer almaya devam edecektir" diye konuştu.