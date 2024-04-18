İşte İsrail- İran gerginliğinin perde arkası

İSRAİL ve İran arasında yaşananları tüm dünya günlerdir takip ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, Yeni Asır okurları için İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını değerlendirdi. "İsrail köşeye sıkıştığı anda İran saldırdı" diyen Çalışkan, saldırının zamanlamasına da vurgu yaptı. "İsrail ilk defa köşeye sıkıştığı, dünya kamuoyunda itibar kaybettiği dönemde bu saldırıya maruz kaldı" diyen Çalışkan, "Bu operasyonun bir tane kaybedeni var o da Gazze. İran İsrail'e can simidi oldu. ABD'de bile senatörler aleyhte konuşmaya başlamıştı. AB ilk defa Filistin'i tanımak için komisyon kurmuştu. Şu anda ne konuşuluyor dünyada, İsrail mağdur" diye konuştu.

DANIŞIKLI SALDIRI

İRAN İslam Cumhuriyetinin tarihinde ilk kez İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlediğini de sözlerine ekleyen Çalışkan, "Saldırı öncesi İran beklentileri oldukça yukarıya taşıdığı için saldırının vaat edilenden daha sönük kalması ve söylediği gibi sert olmaması İran'ın kapasitesinin sorgulanmasına sebep oldu. Konuyu askeri bir harekat olarak görmek yerine siyasi bir manevra olarak okumak gerekiyor ve bütün askeri hamlelerin siyasi bir hedef içinde olduğu aşikar. Şu net, askeri anlamda tam operasyona girilmedi. İran'ın İsrail'i vuramadığını söylemek sahada yaşanan gerçekliğin gözden kaçmasına sebep olur. Ancak siyaseten İran elindeki bu teknolojiyi kullanamadı. Zira elde bir silah olması o silahın her şartta kullanılabileceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan

SUÇTAN KAÇIYOR

İRAN'IN bu senaryo ya İsrail tarafından bilinçli olarak çekildiğini belirten Çalışkan şöyle konuştu: "İsrail, Suriye'deki İran elçiliğine kimlerin gelip gittiğini çok iyi biliyordu. İsrail'in böylesine önemli bir ismi, elçiliğin hemen yanındaki bir binada öldürmesi ayrı bir durul. İsrail hem kendisiyle mücadele eden vekil güçlerin sevk ve idaresini yapan bir ismi öldürmüş oldu hem de İran'a hiçbir çıkış şansı bırakmayacak şekilde kendi üzerine çekti. İsrail konuyu Gazze'den saptırmak, ABD- İran denklemi yaratarak olayın hacmini genişletmek suretiyle soykırım suçundan kaçınmaya çalışıyor. Suriye'deki elçilik saldırısının hedefi, yeri, zamanı tesadüfen seçilmiş değil. İki ülke arasında hiçbir sorun dünya kamuoyu için tam manasıyla bir İsrail-İran denklemi yaratmıyordu ve dikkatleri Gazze üzerinde tutmaya devam ediyordu. Suriye'deki saldırıyla birlikte İsrail doğrudan İran İslam Cumhuriyeti Devleti'ni vurmuş oldu. İsrail Gazze'de yaşananlardan, İran tehdidi üzerinden yeni bir algı mağdur algısını yaratmaya girişti."

MAĞDUR EDEBİYATI

"GAZZE'DE yaşananlar yüzünden İsrail'in Batı'da ciddi bir itibar kaybı yaşamaya başladığı ve "soykırımcı" imajının pekişmeye başladığı biliniyor" diyen Erhan Çalışkan, "Bu sebepledir ki droneların havaya kalktığı bilgisi düştüğü an 'İsrail saldırı altında' başlığıyla bir sosyal medya kampanyası başlatıldı ve İsrail'in mağduriyeti yeniden gündeme getirildi. Siyasal hedeflerden birine böylece ulaşılmış oldu. Fakat bu kampanyaların etkili olup olmayacağını zaman gösterecek" dedi.