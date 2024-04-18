Teröre ve teröriste geçit yok

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına istihbaratı üzerine önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 7 ilde düzenlenen Bozdoğan 26 operasyonuyla 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

FETÖ'DEN ARANAN EMNİYET MÜDÜRÜ NOTERDE YAKALANDI

FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan aranan 1 .sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde noterde işlem yaparken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şahinkaya tutuklandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile FETÖ'den aranan dershane öğretmeni A.G. (45), polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.