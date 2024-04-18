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Haberler Gündem Teröre ve teröriste geçit yok

Teröre ve teröriste geçit yok

MURAT YALÇIN KAZIM YÖRÜKCE
Teröre ve teröriste geçit yok

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına istihbaratı üzerine önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 7 ilde düzenlenen Bozdoğan 26 operasyonuyla 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

FETÖ'DEN ARANAN EMNİYET MÜDÜRÜ NOTERDE YAKALANDI

FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan aranan 1 .sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde noterde işlem yaparken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şahinkaya tutuklandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile FETÖ'den aranan dershane öğretmeni A.G. (45), polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

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