13 Nisan İran - İsrail çatışması dersleri - 1

13 Nisan 2024 Cumartesiyi Pazara bağlayan gece, ORTADOĞU KRİTİK BİR EŞİKTEN ŞİMDİLİK döndü.

İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmasına Tahran'ın verdiği yanıt "bölgesel savaş" tartışmalarını büyüttü.

İsrail'in karşı adımı endişeyle beklenirken, genişletilmiş bir çatışma haline girilmesi tehlikesi devam ediyor.

Evet. 13 Nisan gecesi yaşananlar bölge dışı ülkelerin de dahil olduğu bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını herkese gösterdi. Lakin tehlike geçti mi? HAYIR. Eller tetikte, çünkü, risk yüksek.

Türkiye dahil Batı ve Doğu'nun küresel ve bölgesel güçleri ALARM vaziyetinde.

Bölgedeki çatışma halinin kötüleşmesi büyük bir endişe olarak masada dururken, çok yönlü açık ve arka kapı diplomasisi sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mekik temaslarına hız vermiş durumda.

BAŞKAN ERDOĞAN

İran ile İsrail çatışmasından alınacak dersler olduğunu belirtti:

"Son 7 aydır önüne geçmek için uğraştığımız tehlikelerin peyderpey gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. 13 Nisan'da yaşanan hadiseler hem Batının çifte standartlı tutumunu, hem de tüm bölgeyi sarabilecek bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını göstermiştir.

13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir.

Bu gerçeği kabullenmeden yapılan açıklamaların tansiyonu düşürmek adına hiçbir fayda geçirmeyeceği kanaatindeyiz.

Türkiye olarak özellikle son iki gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı daha da artırdık."

TÜRK İHA-SİHA'LARI GERÇEĞİ

13 Nisan'da dünya bir IHA SAVAŞI yaşadı.

Bu bağlamda, Başkan Erdoğan, Türk Hava Savunmasının ne kadar önemlı olduğunu vurguladı, "Son hadiselerde insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi alanındaki atılımlarımızın önemini bir kez daha gördük" dedi.

Erdoğan, savunma sanayinde TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNİN GELİŞİMİYLE DIŞA BAĞIMLILIĞIN YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ VURGULAYARAK, tarihsel örnekler verdi:

"Göreve geldiğimizde yüzde 80'ler düzeyinde olan dışa bağımlılığımızı bugün yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz.

Bundan yaklaşık 16-17 sene önce İsrail'den hangi zor şartlarda insansız hava araçları temin ettiğimizi o günleri hatırlayanlar çok iyi biliyor. Ciddi rakamlar ödeyerek bin bir nazla ülkemize satılan heronlar sürekli arızalanmaları sebebiyle tam manasıyla bize bir fayda sağlamadı. Sadece insansız hava araçlarında değil, tabanca dahil her türlü silah ve mühimmatta başkalarına bağımlı olmanın sıkıntısını çok çektik.

Öyle günler oldu ki ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Suriye'ye yönelik harekatlarımızda müttefiklerimizin ambargosuna maruz kaldık. Burada şunu açık ve net ifade etmek isterim: Şayet biz kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesi göstermeseydik bugün aynı sorunları halen yaşıyor olurduk. 850'i aşkın savunma sanayi projesi ve 90 milyar dolarlık proje hacmiyle bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna ulaştık.

TB-2 AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR

Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız ile SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülke arasındayız.

Yakın çevremizdeki savaşların vazgeçilmez unsuru olan kamikaze İHA'lar da savunma sanayi şirketlerimiz tarafından üretiliyor.

Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke siyası 185'e çıktı. İHA ve SİHA'lar kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu. 2012'den bugüne kadar toplam 50 ülkeyle 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece 2023 yılı İHA ihracatımızın toplam tutarı 1,8 milyar dolara ulaştı. Bir dönem tabanca dahi verilmeyen ülkemiz 110'dan fazla ülkeye yüksek kaliteli hafif silahlar ve tabanca ihraç ediyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında beşinci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KIZILELMA ve ANKA-3 ile artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz.

Bundan on sene, on beş sene, yirmi sene önce tohumlarını serptiğimiz projelerin hamdolsun bugün meyvelerini toplamaya başladık."

SONUÇ

Yaşanan her şeyden bugün ve gelecek için bir ders çıkarmakta büyük yarar var. 13 Nısan'da yaşananlardan alınacak çok önemli dersler bulunuyor. Bu ders, yaşanan olayın niteliğine ve ülkemizi ne kadar etkilediğine bağlı. Yani sizi zorlayan ne kadar büyük bir durum yaşarsanız o kadar büyük bir hayat dersi çıkarabilirsiniz.

EVET. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ne kadar stratejik bir hamle olduğunu, 13 Nisan gösterdi. Türk İHA- SİHA'larının olası tehlikeler karşısında ne kadar hayati hamleler olduğunu da 13 Nisan gösterdi.

ÇOK ÖNEMLİ ATASÖZÜMÜZÜ HİÇ UNUTMAMALIYIZ.

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