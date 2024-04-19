‘Banka mevduatıyla ev sahibi olmak mümkün’

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından yatırımcılar mevduatlarını bankalarda değerlendirmeye devam ediyor. Yatırımcıların psikolojik olarak bankalara yönelerek konut almaktan uzaklaştığını belirten Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, bankada parası olanların mevduat gelirlerini gayrimenkule yatırmaları çağrısında bulundu.

YENİ ARSA ÜRETİLMELİ

7 milyonluk bir mevduatın aylık getirisinin 350 bin TL. civarında olduğunu kaydeden Öncü, "Bu faizden elde edilen gelir 18 ay boyunca gayrimenkule yatırıldığı zaman vatandaş ana parasına dokunmadan yeni bir eve kavuşur. Üstelik bugün 7 milyon TL'ye aldığı evin fiyatı bir buçuk yıl sonra neredeyse iki katına çıkar ve 14 milyon TL'ye çıkar. Yatırımcı ana parasıyla birlikte 3 katı bir kazanç sağlamış olur. Oysa bankada değerlendireceği para en fazla 2 katı gelir elde edebilir" diye konuştu. Müteahhitlerin uygun fiyatlı arsa bulamadıkları için sorun yaşadıklarını kaydeden Barış Öncü, hem devlet hem de yerel yönetimlerin yeni arsa üretimi konusunda bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı. İzmir'de merkezde büyük metrekareli arsa bulmakta zorlandıklarını da ifade eden Öncü, "Metrekareler büyüdükçe fiyatlar da çok artıyor. İnşaat sektörü olarak en büyük sorunlarımızın başında arsa geliyor. Kent merkezinde, artık tarla ve orman olma vasfını kaybetmiş ve kamuya ait binlerce dönüm arazi bulunuyor. Bunların alt ve üst ölçekli planlamaları yapılmalı ve vatandaşın lehine imara açılmalı. Alt ve orta gelir grubunun ev sahibi olabilmeleri için öncelik onlara verilmeli. Verimli topraklar ve ovalara konut yapılacağına bu alanlar değerlendirilmeli. Bu konuda alt yapı hizmetlerinin kolay kurulabileceği ve otoyola yakın noktalar tespit edilmeli. Deprem gerçeğini de unutmadan kentsel dönüşüme de aciliyet verilmeli. Gerekli kredi ve destekler sağlanarak bina bazında değil ada bazında planlama yapılmalı. Göreve başlayan tüm belediye başkanlarına gerekli planlama, imar ve altyapı çalışmaları için harekete geçme çağrısında bulunuyorum. Bizler müteahhitler dernekleri ve federasyonları olarak tüm desteği vermeye de hazırız" dedi.

MEVDUAT GELİRİNİ GAYRİMENKUL İLE SİGORTALAYIN

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen insanlarda "Faizler düşerse ne olacak?" sorusunun akla geldiğini de söyleyen Öncü, "Faiz düşerse bankalardan alacakları kar oranı da düşecek. Elde ettikleri faiz gelirini gayrimenkule yatırırlarsa evin fiyatı sürekli artmaya devam edecek. Mevduat gelirini gayrimenkulle sigortalamış olacaklar. Biz de Sirius Florida projemizde yüzde 10 peşin olmak üzere bu ödeme sistemiyle yeni yatırımcıları bekliyoruz. Konut almak isteyenlerin zamana karşı avantaj sağlamaları için satın alma konusunda acele etmeleri gerekiyor" dedi.