Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 14 yıl sonra bir ilk yaşandı, Tanzanya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti.

TÖRENLE KARŞILANDI

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Ankara'da resmi törenle karşılandı. Hassan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Hassan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ve Hassan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Hassan, merdivenlerde Türkiye ve Tanzanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından ikili ve heyetlerarası görüşme yapıldı. 4 gün sürecek görüşmelerde de Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

BAKANLAR DA KATILDI

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

AYM BAŞKANI ARSLAN'I KABUL ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile görüşme gerçekleştirdi. Zühtü Arslan, 20 Nisan'da görev süresini tamamlayacak. İkili, görüşme öncesinde el sıkışırken kameralara poz verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için geçen ay yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanı oldu. Özkaya, 22 Nisan'da göreve başlayacak.