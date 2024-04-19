Görme ve işitme engelli çocuklar AKM’de sanatla buluştu

Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi, Sesli Adımlar gibi etkinlik ve uygulamalarla AKM'de erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, "Erişilebilir Tiyatro" ile bu kez görme ve işitme engelli çocuklar için farklı bir sanat deneyimi sundu. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren Türk Telekom kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bayram tatilinde de hayata geçirmeye devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi Nisan ayında "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" adlı çocuk oyunu ile devam etti. Proje dahilinde görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri ortadan kaldıran bir sanat deneyimi yaşadı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuyoruz. Bizler teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri ortadan kaldırıyoruz. Proje dahilinde yer alan yeni oyun "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" ile bu kez görme ve işitme engeli olan çocuklara eşsiz bir sanat deneyimi sunduk" açıklamasında bulundu.

ERİŞİLEBİLİR TİYATRO

"Türkiye'ye Değer" anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, teknolojiyi kültür ve sanatla harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) erişilebilirliği güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliği ile görme ve işitme engelli sanatseverler için hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunuyor. Sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "Türk Telekom olarak 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımımızla kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM'de teknolojiyi kültür ve sanatla harmanlayarak, İstanbul'un değerli bir simgesi olan bu kültür kompleksinin kapsayıcılığını erişilebilir yaşam projeleriyle her geçen gün artırıyoruz.