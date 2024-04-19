MİT ve Emniyet’ten havalimanı operasyonu

DHKP-C silahlı terör örgütü yöneticilerinden Fehmi Oral Meşe, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin 3 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2016 yılında Tunceli'de çatışmada öldürülen terör örgütü üyesi Oğuz Meşe'nin ağabeyi olduğu öğrenildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

MİT yurt dışında yaşayan DHKP-C silahlı terör örgütü yöneticilerinden Fehmi Oral Meşe'nin İstanbul'a geleceğini tespit etti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Meşe'nin yakalanması için çalışma başlattı. EKİPLER, havalimanına iniş yapan uçakta Meşe'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aynı zamanda 2016 yılında Tunceli'de kolluk kuvvetleriyle girmiş olduğu çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirilen örgüt üyesi Oğuz Meşe'nin ağabeyi olduğu belirlendi.

Meşe'nin 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçundan 4 yıl 2 ay 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl 6 ay 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.