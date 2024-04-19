‘Ruh Hassası’ sahne için gün sayıyor

Sevilen yazarlar Tuna Tüner ve Melis Bozkurt, birlikte kaleme aldıkları 'Ruh Hassası' adlı interaktif gösteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlişkilerden psikolojiye uzanan, bireysel ve toplumsal tespitlere de yer veren gösterinin ilki 10 Mayıs Cuma akşamı 20.30'da İstanbul Bakırköy House Of Performance Ana Sahne'de beğeniye sunulacak.

TRAJİK VE EĞLENCELİ

'Ruh Hassası' adlı gösteride herkesin kendinden bir şeyler bulacağını belirten Tüner ve Bozkurt, kimi zaman hüzünlü kimi zaman da yüzleri güldüren farklı bir performans sergileyeceklerini söyledi. Gösterinin hem trajik hem de eğlenceli anlara sahne olacağını dile getiren Melis Bozkurt, "Kadın ve erkek bakış açılarıyla ele alınacak konularla, iki farklı perspektiften sorunlara ışık tutmak için sizleri bekliyoruz. İsteyenler Biletinial.com adresinden biletleri temin edebilirler" açıklamasında bulundu.