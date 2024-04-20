Başkan Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ARAMIZDA TUTALIM VE ONA GÖRE DE ADIMLARIMIZI ATALIM

Başkan Erdoğan, dün cuma namazı çıkışı Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geleceğinin hatırlatılması ve "Geçtiğimiz günlerde İsrail saldırısında kendisi çocuklarını, torunlarını kaybetti. İlk arayan da siz olmuştunuz. Peki yarın gündemde neler var efendim?" sorusu üzerine, "İsterseniz o gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım." ifadelerini kullandı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede ateşkes, rehineler ve Gazze'ye yönelik insani yardım konularının masada olması bekleniyor. Ankara, Hamas'ın iki devletli çözümü benimsemesinin ve bu gerçekleştiği takdirde yola siyasi parti olarak devam edeceklerini vurgulamasının bölgesel barışa yönelik bir adım olduğunu ifade ediyor.