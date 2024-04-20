Melek’in kalbi Furkan’da yaşayacak

12 Nisan'da Yalova'da otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıkan üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın (21) kalbi, Ankara'da 2,5 yıldır nakil bekleyen lise öğrencisi Emin Furkan Aslan'a (15) nakledildi. Bağışladığı organlarıyla 4 kişiye hayat veren Karakaş ise, Yalova'da toprağa verildi. Melek'in kalbi, Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde nakil bekleyen lise öğrencisi Emin Furkan Aslan'a gece yapılan operasyonla nakledildi.

BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ

Nakil operasyonu başarılı geçen Aslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emin Furkan Aslan'ın, daha önce hastanede nakil sırası beklerken kalp resmi çizip, 'Her bağış yeni bir hayattır' yazarak sosyal medyada bağış çağrısı yaptığı ortaya çıktı.