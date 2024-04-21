81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 194 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

8️⃣1️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-13" Operasyonlarında; 4️⃣5️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve 8️⃣7️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗ 1️⃣9️⃣4️⃣ Zehir… pic.twitter.com/XAr2JOpoCG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2024

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik 81 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-13" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve 194 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 169 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 7 kilogram kokain ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari kırsalda 15 kilo eroin, 15 kilo metamfetamin, 15 kilo morfin ele geçirildi. Aydın'da 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 89 sokak satıcısı yakalandı. Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı. Antalya'da 10 kilogram skunk, 4 bin 150 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda bonzai ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Elazığ'da 1600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Kırıkkale'de 24 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Malatya'da 2 bin 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Hatay'da 2 bin 250 uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Erzurum'da muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 7 sokak satıcısı yakalandı. Adıyaman'da 4 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'de muhtelif miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 14 sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Manisa'da 3 kilogram esrar, 7 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Bolu'da 3 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Uşak'ta 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Sakarya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Ağrı'da 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Ordu'da 15 bin 20 uyuşturucu hap ile 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş'ta muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 13 sokak satıcısı yakalandı. Afyonkarahisar'da 670 uyuşturucu hap ele geçirildi."