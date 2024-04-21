Başkan Erdoğan’ın Irak seferinin stratejik şifreleri

İsrail'in Gazze'deki soykırımının ardından, İran-İsrail çatışması bölgeyi ateş çemberine çevirdiği bir süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından 22 Nisan 2024 Pazartesi günü Irak'a gidiyor.

Yeni dünya düzeni kuruluş sürecinde Ortadoğu'da yeni jeopolitik oluşturulurken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Bağdat ve Erbil'e STRATEJİK sonuçları olacak ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin zamanı ve masada ele alınacak konuların çeşitliliği küresel yansımaları olacak özellikte.

Görüşmelerde PKK'nın varlığı - tasfiyesi, Ovaköy-Basra Küresel koridoru, uluslararası su konusu, petrol - gaz sevkiyatı, ticaret hacmi- ihracat gibi konular masada olacak.

Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mesut Barzani ile başbaşa görüşecek.

İran ile İsrail arasındaki çatışma, bölgedeki sıcak gelişmeler ve terörle mücadele gibi oldukça önemli konuları ele alınacak.

Görüşmelerin en önemli boyutu, işbirliği yapılması öngörülen GÜVENLİK STRATEJİLERİNİN

GELECEK 10 yılları etkileyecek ve iki ülke ilişkilerini ORTAK bir zemine taşıması olacak.

Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin öne çıkan jeopolitik boyutları var.

1) Türkiye, Irak'ta 30 kilometre derinlikte GÜVENLİK HATTI OLUŞTURDU.

Başkan Erdoğan'ın, Irak'la imzalanacak anlaşma ile, 30 kilometre güvenli hattın ÇEVRE düzenlemesi gerçekleşecek.

Terörle mücadele kapsamında uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşma imzalanacak.

Bu anlaşma, PKK-PYD'nin Irak derinliğindeki faaliyetlerinin kökünü kurutma, Irak-Suriye hattında PKK Kantonları kirli planını parçalama ve Basra- Ovaköy koridorunun güvenliğini sağlamaya imkan verecek.

"Ortak Harekat Merkezi" kuruluyor.

Irak yönetimi (PKK'yı) yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa deklare etti. PKK ile mücadeleyi ortak bir harekat merkezi yönetecek. Türkiye'nin yapacağı operasyonlarda Irak'tan istihbarat sağlamak gibi konularda iş birliği olacak. Yapılması gerekenlerin detaylarında Kandil ve Gara var.

2) OVAKÖY-BASRA arasında küresel bir koridor açılmasına az kaldı.

ABD'nin tüm çabaları sökmedi.

Yeni stratejik kapı Ovaköy Sınır Kapısı ile Basra'ya iki gün içinde ulaşılacak.

Habur'dan sonra en stratejik ve Irak'a direkt olarak geçişi sağlayacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılışı için geri sayım başladı.

Türkiye ve Irak'ın ortak ve küresel ticaretinde büyük katkı sunacak olan kapının açılışı aynı zamanda İpek Yolu için bir milat olarak kabul ediliyor.

Ovaköy'ün açılmasıyla birlikte başta Musul ve Kerkük olmak üzere Türkmen vatandaşların yaşadığı bölgelerle direkt bir ulaşım kanalı açılmış olacak.

TÜRKİYE'YE YENİ STRATEJİK KAPI

Projenin hayata geçmesiyle hem Türkiye hem de Irak için ticari anlamda en hızlı ve ekonomik yol açılmış olacak.

Kalkınma Yolu Projesi olarak adlandırılan güzergâh, 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezın deki Faw Limanı'na bağlayacak olması nedeniyle de büyük önem taşıyor.

Yeni koridor, körfezden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya bağlayacak.

BABÜLMENDEP KRİZİ İÇİN ÇARE OLACAK

Dünyanın en yoğun nakliye kanalının bir parçası olan Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı'na bağlanan Kızıldeniz'in güney girişini işaret ediyor.

Kızıldenız girişinde Babülmendep, Yemen'li Husilerin nakliye gemilerine yönelik saldırıları arttı.

En büyük on denizcilik şirketinden yedisi bölgedeki sevkiyatı durdurdu. Küresel tedarik zincirleri bir kez daha tehdit altında.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden seyahat eden tankerler ve kargo gemileri Afrika Ümit Burnu'ndan dolaşıyor.

Bunun sonucu ticari emtia fiyatları çok yükselmiş durumda.

Kanal açıldığında küresel ticarette devrim yarattı ve ABD ile Avrupa ve Orta Doğu ile Asya arasında kestirme bir yol oluşturdu.

Küresel konteyner trafiğinin yüzde 30'u da dahil olmak üzere küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Kızıldeniz'den geçiyor.

Her yıl milyarlarca dolarlık ticari mal ve malzeme Kızıldeniz'den geçiyor ki bu da buradaki gecikmelerin dünya çapında önemli aksaklıklara yol açabileceği anlamına geliyor.

Bu gelişmelere bakınca, Başkan Erdoğan'ın Kalkınma Yolu hamlesi, dünyanın önüne yeni bır can damarı açacak stratejık özellikler içeriyor.

DİĞER DOSYALAR

Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin gündem başlıklarının diğer önemlilerinden biri de SU konusu. Bu konu Irak'la ortaklaşa çözülüyor.

Irak ve Barzani ile yapılacak görüşmeler içinde, Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var.

SONUÇ

Başkan Erdoğan'ın aynı anda dünyanın iki küresel güç lideri ABD-Biden ve Rusya-Putin ile görüşme özelliği, Suudi, BAE ve Mısır ile esen bahar havaları, Türkiye'nin yeni politikasının bir göstergesi. Türkiye, komşularla ve bölge ülkeleriyle sorunları bitirmeye dönük bir politika yürüttüğü için Başkan Erdoğan'ın Bağdat'a yapacağı ziyaret de bu çerçevede stratejik boyutlar taşıyor.