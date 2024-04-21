‘Fırst Lady’ler bir araya geldi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu'yla görüşme gerçekleştirdi.

DAVET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

EMİNE Erdoğan, daveti üzerine İstanbul'a gelen Tinubu ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Tinubu, görüşmede Erdoğan'a daveti ve ev sahipliği için teşekkür etti. Görüşmede, Nijerya'nın kültürüyle ve nüfusuyla çok zengin bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, Nijerya'nın Türkiye için önemli bir dost ülke olduğunu vurgulayarak, Tinubu'nun döneminde ilişkilerin güçlenerek artacağına inandığını söyledi.

'TÜRKİYE OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

TÜRKİYE'NİN Afrikalı dost ve kardeş ülkelerle samimi ilişkiler kurduğunu kaydeden Emine Erdoğan, bu anlayışla Afrika ülkelerine her türlü desteği sağlayacaklarını ve çalışmalarında yanlarında olacaklarını vurguladı. Oluremi Tinubu ise Emine Erdoğan'ın Afrika'ya olan özel ilgisi ve desteğinin bilindiğini dile getirdi.