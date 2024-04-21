‘Mısır ve Türkiye işbirliği bölgemizin fevkalade yararınadır’

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Biz de iki ülke olarak bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileri taşıma iradesini ortaya koyduk" diye konuştu. İsrail-İran gerilimi etkileriyle ilgili açıklama yapan Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir" dedi.

ÇATIŞMA GENİŞLEYECEK

MISIR Dışişleri Bakanı Samih Şukri de, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılardan oluşan gerilimin uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdığını söyledi. Şukri, "İranİsrail geriliminin yayılma ihtimali var" dedi. Bölgesel sorunları, Gazze'de devam eden savaşı ve bunun Filistinliler üzerindeki yıkıcı etkilerini ele aldıklarını aktaran Şukri, çatışmanın genişleyeceği konusunda başından beri uyarılarda bulunduklarını vurguladı. Şukri, "1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti tanınmalıdır" diye konuştu.