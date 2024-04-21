Teröre büyük darbe

TERÖR örgütü PKK/ KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz, İstanbul'da yakalandı. MİT, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

8 PKK'LI PAKETLENDİ

"ZEYNEL" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan İstanbul'a geleceği belirlendi. Ekipler Durmaz'ı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı. Zanlı tutuklandı. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 3 terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB yaptığı açıklamara, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.