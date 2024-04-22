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Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili şahıs tutuklandı

HABER MERKEZİ
Atatürk ve Erdoğan’a hakaret eden DEM Partili şahıs tutuklandı
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi'nin makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildiğini bildirdi. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir" bilgisini paylaştı.
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