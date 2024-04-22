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Bakanlardan hayatını kaybeden işçinin ailesine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da altın madeni sahasında hayatını kaybeden Adnan Keklik'in ailesini ziyaret etti. Aile ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileyi arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

AA
Bakanlardan hayatını kaybeden işçinin ailesine ziyaret

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan 42 yaşındaki Keklik'in cenazesine katılan Bakan Işıkhan, ardından aileyi taziye evinde ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Merhum maden işçisi Adnan (Keklik) kardeşimizin kıymetli ailesini taziye evinde ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhumun kardeşini arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Adnan kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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