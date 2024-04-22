Başkan Erdoğan’dan Irak’a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Kritik anlaşmalara imza koyuldu

Türkiye ve dünyanın merakla beklediği, bölge siyaseti açısından çok önemli olarak değerlendirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyareti bugün gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz kardeşimin davetine icabetle uzun bir aradan sonra medeniyetimizin kadim şehirlerinden Bağdat'ta olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabülden ötürü Başbakan Sudani başta olmak üzere tüm Iraklı kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Irak ortak tarihi beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz, stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdur. Irak ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü ziyaretimizde bugün bunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

Sayın Başbakan ile birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Metinle güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik. Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta aktedilen metinler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirirken yeni işbirliği imkanlarını da beraberinde getirecektir. İmza altına aldığımız anlaşmaların bihakkın hayata geçirilmesi için de gereken koordinasyonu sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Sayın Reşit ve ardından Başbakan Sayın Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ ile orta mücadeleye dair beklentimiz de bu kulvardaki gündem başlıklarımızdan birini teşkil etti.

Irak, önde gelen ticaret ortaklarımızdandır. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Sayın Başbakan ile bu çerçevede atılacak adımları ele aldık. Ticaretimizin önündeki suni engellerin ortadan kaldırılması noktasında yapılabilecekleri değerlendirdik. Kalkınma Yolu Projesi'nin bu hedef bakımından hayati önemine değindik. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırası ile perçinlemiş olduk. Su konusunda Irak'ın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Şu bir gerçek ki, iklim krizi ve kuraklık Irak'a olduğu kadar Türkiye'yi ve tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Ayrıca su miktarı kadar israfın önüne geçilerek suyun verimli kullanılması da önemlidir. Tesis ettiğimiz ortak daimi komite su alanındaki işbirliğimizi akılcı, bilimsel temelde ve ortak çıkarlarımızı dikkate alarak daha ileriye taşıyacak. Görüşmelerimizde ayrıca enerji, sanayi, sağlık, eğitim, bilim, turizim ve diğer başlıklarda da mevcut işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik ortak irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk.

Bugünkü ziyaretimizi Filistin'de yaşanan insanlık dramının yansımaları adı altında gerçekleştiriyoruz. Gazze'de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm ve ihtilafın bölgemizi etkilerini de ele aldık. Atabileceğimiz müşterek adımlar hakkında istişarede bulunduk. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir. Bu gerilimden Iraklı kardeşlerimiz de olumsuz etkilenmektedir. Buradan ilgili tüm taraflara gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölge barışının anahtarıdır. Türkiye olarak bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardım göndererek Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da tüm imkanlarımızı Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için seferber edeceğiz.

Irak ziyaretimizin ikinci ayağı için birazdan Erbil'e geçeceğiz. Öncesinde Irak'ın asli unsurlarından Türkmen kardeşlerimizle de bir araya geleceğiz. Erbil'de ilave işbirliği imkanlarını ele alacağız. Bu vesileyle Irak'a yönelik siyasetimizde farklı etnik, mezhebi veya dini kesimler arasında ayrım gözetmediğimizin bilinmesini isterim. Hangi etnik kökene ve mezhebe mensup olursa olsun Irak halkı bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Tüm Iraklı bir bütün olarak görüyor ve Irak'ın demografik zenginliğine büyük değer veriyoruz. İnşallah Irak ile ilişkilerimize dostluk, kardeşlik ve komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi iyi ve kötü günlerinde Iraklı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bölgesel gelişmeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşen ziyaretimin inşallah yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum.

Bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak arasında imzalandı.

İLK GÖRÜŞME MEVKİDAŞIYLA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın ilk görüşmesi Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile oldu.

TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKMENLER HAK ETTİĞİ KONUMA ULAŞMALI"

Başkan Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

GAZZE MESAJI: MÜSLÜMAN ÜLKELER BİRLİK İÇİNDE OLMALI

Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

CADDE VE SOKAKLARA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi. Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Atatürk Havalimanı'ndan, saat 09.15'te uçakla Irak'a hareket eden Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan 11.45'te Bağdat Havalimanı'na indi.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'a gitti.

ZİYARETİN ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Tarihi ziyarette; Türkiye'nin son dönemde Irak makamları ile artan temasları yüksek düzeyde müzakere edilecek.

Ziyaret, son dönemde ivme kazanan ikili ilişkileri her alanda daha da ilerletme ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacını taşıyor.

Ziyaretin en önemli gündem maddesi terörle mücadele ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonları olacak.

Bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantıda su kullanımı ve enerji işbirliği de gündeme gelecek.

Öte yandan; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçuna varan eylemler ile Tel Aviv- Tahran arasındaki gerilim ile bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

IRAK BAŞBAKANI SUDANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: GELİR GEÇER BİR ZİYARET OLMAYACAK!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söylemişti.

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurgulamıştı.

IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: NİTELİKSEL SIÇRAMA YAŞANACAK!

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söylemişti. Büyük ve sürpriz bir anlaşmanın da imzalanacağını ifade eden Basim el-Avvadi, ayrıca "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli merkezleri Irak ve Türkiye'dir. Bu konuda da önemli anlaşmalar yapılacak. Türk şirketlerinin bu proje kapsamında Irak'taki rolü de değerlendirilecek" demişti.