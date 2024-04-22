Orduya sızdırılan FETÖ’cü Kurmay Albay’dan itiraflar

FETÖ'NÜN hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Pilot Albay Hasan K. ile Albay eşi Güler K. deşifre olup açığa alındı. FETÖ üyesi pilot, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Hasan K. eşinin de örgüt üyesi olduğunu itiraf etti.

Maaşının yüzde 10'luk kısmını örgüte himmet verdiğini anlatan Hasan K. "2001 yılında evlenme teklifimi kabul eden eşim Güler K. ile İzmir Buca'daki bir evde Adil Öksüz ile tanıştık. Bize nikahımızı kıyacağını söyledi" dedi. 15 Temmuz darbe girişi sırasında NATO görevi için eşiyle birlikte Almanya'da olduklarını söyledi.