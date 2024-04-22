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Terör örgütü Deaş’a Bozdoğan-27 operasyonu

HABER MERKEZİ
Terör örgütü Deaş’a Bozdoğan-27 operasyonu
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 zanlının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirisine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonunda 36 şüphelinin yakalandığını belirtti.
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