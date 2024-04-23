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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Gözümüzün nuru evlatlarımızın bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

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