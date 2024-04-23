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Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda!

İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, kaldırıldığı hastanede 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak. Cenazeye Başkan Erdoğan da katılacak.

HABER MERKEZİ
Hasan Kılıç Hoca Efendi’ye veda!

İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen ve bir süredir tedavi gören Hasan Kılıç Hoca Efendi Hakk'a yürüdü.

CANLI YAYIN

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğdu. Öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Daha sonra Bursa'da askerlik hizmetini yaptı. Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

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