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MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu: Irak ve Suriye’de 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.

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