Soluğu İmamoğlu’nun yanında aldı

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi. Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. İstanbul'da Steinmeier'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

SİRKECİ'Yİ ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Steinmeier, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etti. Steinmeier'in Sirkeci Garı'nda İmamoğlu karşıladı. İkili Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir grup, Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. Grup, "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı attı. Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.