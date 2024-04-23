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Haberler Gündem T3 Vakfı'nda 23 Nisan kutlaması! Filistinli çocuklar da unutulmadı

T3 Vakfı'nda 23 Nisan kutlaması! Filistinli çocuklar da unutulmadı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile beraber kutladı. Küçüksu Kasrı'nda düzenlenen DENEYAP Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

HABER MERKEZİ
T3 Vakfı’nda 23 Nisan kutlaması! Filistinli çocuklar da unutulmadı

Birbirinden farklı etkinliklerde buluşan DENEYAP öğrencileri halat çekme yarışması yaptı, ip atladı, hulahop çevirdi, bilim etkinlikler yaptı. Doyasıya eğlenen çocuklar tatilin tadını çıkardı. DENEYAP Teknoloji öğrencileri, Filistin'deki kardeşlerini de unutmadı.

İsrail zulmünün durmasına, Filistin'in özgür olmasına dikkat çekmek isteyen DENEYAP Teknoloji öğrencileri, Filistinli kardeşlerinin acılarını hafifletmek ve Filistinl kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirtmek için gökyüzüne uçurtma uçurdu.

DENEYAP Şenliğine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli, Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Teknoloj Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, DENEYAP Teknoloj Atölyeler öğrencileri ile birlikte Filistinli çocuklar adına Filistin bayrağı renkleri ile yapılan uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Kudüs" dedi.

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