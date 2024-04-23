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Haberler Gündem TBMM'de ilk temas! Başkan Erdoğan: Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz

TBMM'de ilk temas! Başkan Erdoğan: Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından CHP'li Özel ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ
TBMM’de ilk temas! Başkan Erdoğan: Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 10 dakika süren kısa bir görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel ile haftaya detaylı bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den görüşme talebi geldiğini belirterek, "En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz." dedi.

Açıklamanın hemen ardından Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBBM) Özgür Özel ile bir araya geldi.

"ÖZEL İLE HAFTAYA GÖRÜŞECEĞİZ"

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz." dedi.

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