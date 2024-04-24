Almanya Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier'i Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

İKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA MASADA OLACAK

Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM, RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI...

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.