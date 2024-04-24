Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

'KARARLIYIZ, TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, Irak'a yaptığı tarihi ziyaretle ilgili ilgili de önemli açıklamalar yaptı. "Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, kararlıyız" diyen Başkan Erdoğan, "Irak terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Ülkemizin bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdik" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Kalkınma Yolu Projesi de gündemimizin en üst sırasındaydı. İmzaladığımız dörtlü mutabakat muhtırasıyla bu konuda kritik bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz."

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

"Terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır" diyen Başkan Erdoğan, "PKK/PYD/YPG Irak'ın da istikrarına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak'ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar" dedi.

'SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Irak'ın su konusunda Türkiye'den taleplerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu noktada yapılması gereken dünyanın değişen iklim şartlarına uygun yeni planlar, programlar ortaya koymak ve suyun sürdürülebilir kullanımını temin etmektir. Akıldan çıkartmamak gerekir ki bizim de en az onlar kadar su konusunda sıkıntımız bulunuyor" dedi. Gazze'de kalıcı ateşkes için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "İsrail'in bu şımarık, cani tavırları karşısında bizler de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ni devreye sokma, onlarla müşterek adımlar atma gayreti içinde olacağız. Bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Herkes bu konuyu görmezden gelebilir, unutabilir ama bizim öyle bir yaklaşımımız olamaz" dedi. Heniyye ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Filistinli kardeşlerimizle biz et-tırnak gibiyiz. Ne mutlu ki Filistin Davası'nın büyük öyküsünde de bizim bir yerimiz vardır."

"ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞMA ZAMANI GELDİ"

"Demokratik anayasa için gayretimiz sürecek" diyen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup, özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değişime destek verebileceği düşüncesindeyim" dedi. Türkiye'de herkesi temsil eden değerler olduğunu anımsatan Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Teröre destek vermekbizim değerler silsilemize saldırıdır. Bununla ilgili anayasanın açık hükümleri vardır. Anayasa hükümlerini kim çiğnemeye kalkıyorsa bedelini ödemeye hazır olmalı." Kamuda tasarrufa yönelik bir çalışma yürütüldüğüne değinen Başkan Erdoğan, "Önceliğimiz enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmak. Bunu daha önce başardık. Yine başaracağız" dedi.

TBMM'DEKİ RESEPSİYON SİYASETÇİLERİ BULUŞTURDU

Başkan Erdoğan, TBMM'nin 104. Açılış Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonun katılımcıları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Erdoğan ve Özel bir süre sohbet etti.