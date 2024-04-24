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Çocuklardan Milli İstihbarat Teşkilatı’na mektuplar

HABER MERKEZİ
Çocuklardan Milli İstihbarat Teşkilatı’na mektuplar

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5-14 yaş arası çocukların "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerinden yola çıkarak gönderdikleri 15 mektup ve 25 resim teşkilatın sitesinde yayımlandı.

'BİZİ KORUYORSUNUZ'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 8 yaşındaki bir çocuk mektuba adını yazmayarak, "Teşkilat sizi bulur" ifadesini kullandı. Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini belirten çocuk mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Teşkilat çalışanları devletimiz için çalışıyor. Türk istihbaratı, bizi düşmanlardan koruyan sizlersiniz. Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Bu ülkeyi kurtaran Atatürk, koruyan ise Teşkilattır. Büyüdüğümde ben de kahraman olmak istiyorum."

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