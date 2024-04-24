  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Çocuklarımızın gülen gözlerinde istikbalimizin ışığı parıldar’

‘Çocuklarımızın gülen gözlerinde istikbalimizin ışığı parıldar’

HABER MERKEZİ
‘Çocuklarımızın gülen gözlerinde istikbalimizin ışığı parıldar’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

BARIŞIN ELÇİLERİ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA