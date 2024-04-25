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Haberler Gündem Başkan Erdoğan AYM'nin 62. kuruluş yıl dönümüne katıldı!

Başkan Erdoğan AYM'nin 62. kuruluş yıl dönümüne katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan AYM’nin 62. kuruluş yıl dönümüne katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 62. kuruluş yıl dönümü ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar'ın yemin töreni vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.

Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Çınar'ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'nın konuşmasını takip etti.

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