Kısıtlamaları artık gündemden çıkaralım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Beşeri bağlarla bugüne kadar hep güçlenen Türk-Alman dostluğunun kuvvetlenerek gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. Kıymetli dostum Steinmeier'in de ilişkilerimizi ilerletme konusunda bizimle hem fikir olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmanın hedeflendiğini belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri ikili olarak ele alma fırsatını bulduk. Savunma sanayiinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyorum. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE

Almanya ile ikili ilişkilerin en müstesna ortak paydasının güçlü beşeri bağlarımız olduğuna değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye- Almanya arasında beşeri bir köprü vazifesi gören tüm vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen yabancı karşıtı, İslam düşmanı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere yönelik endişelerimiz giderek artıyor. Solingen faciasından 31 yıl sonra 25 Mart'ta yaşanan menfur hadisenin aydınlatılması noktasında beklentilerimizi paylaştım. Terör örgütleriyle mücadeleye de değindik. Müttefiklik hukukumuza zarar veren bu örgütlerle mücadelede daha etkin iş birliğine ihtiyacımız bulunuyor" dedi. Görüşmede küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Gazze'de 200 gündür yaşanan benzeri görülmemiş zulmün son bulması çağrımızı tekrarladık" diye konuştu.

STEİNMEİER: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Almanya-Türkiye ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe dayandığını dile getiren Steinmeier, "Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi. Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur" dedi. Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değinen Steinmeier, "Gazze'deki insani durumu düzeltmeliyiz, düzeltmek durumundayız. Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Dolayısıyla tek çözüm iki devletli çözüm" dedi.