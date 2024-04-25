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Haberler Gündem “Terörle aranıza mesafe koyun”

“Terörle aranıza mesafe koyun”

ZÜBEYDE YALÇIN
“Terörle aranıza mesafe koyun”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili belediyelerin tartışma yaratan uygulamaları ve kapatma davası açılması çağrıları için konuştu. DEM Parti'nin, terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını ifade eden Bakan Tunç, "Hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları var. O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, bu kaçınılmaz olur" dedi. "Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz" diyen Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız."
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