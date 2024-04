Alman medyasından Erdoğan’a övgü: Türklerin cesur lideri erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier önceki gün, Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ikili görüşmenin ardından gerçekleşen basın toplantısında önemli konular ele alındı.

ZDF: BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

Steinmeier'in Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk ziyareti Alman medyası tarafından anbean takip edildi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Alman basınında çarpıcı övgüler yapıldı. Alman ZDF kanalı, Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözüyle servis ettiği haberinde gündemde Türk- Alman ilişkilerinin olduğunun altını çizdi. ZDF, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Tagesspiegel, Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Steinmeier'ın, Alman-Türk dostluğuna dikkat çektiğine yer verdi. "Steinmeier Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu" ifadelerini kullanan gazete, iki ülke arasındaki çatlaklara rağmen olumlu adımların atıldığının altını çizdi.

Frankfurter Allgemeine, basın açıklamasında Alman Cumhurbaşkanı'nın her iki ülkenin ortak çıkarlarını vurgulamaya çalıştığına dikkat çekti. Öte yandan Alman gazete, Başkan Erdoğan'ın Alman mevkidaşından çok daha cesur açıklamalar yaptığının altını çizdi. "Türk cumhurbaşkanı her konuda olduğu gibi tartışmalı konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını talep etti" ifadeleriyle Erdoğan'ın kararlı tavrını sürdürdüğüne yer verdi. Spiegel, ziyaretin önemine dikkat çeken bir başka Alman kuruluşu oldu. "Her iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek" ifadelerine yer veren Spiegel, Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde ikili çatlakların da masaya yatırıldığına yer verdi.

AYM BAŞKANI ÖZKAYA KARŞILADI

Başkan Erdoğan'ın dünkü programı oldukça yoğundu. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı. Erdoğan törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından AYM binası girişinde karşılandı. Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Erdoğan, programının devamında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.