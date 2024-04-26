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Başkan Erdoğan'dan Kudüs Konferansı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Kudüs Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Kudüs Konferansı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan, "Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve 4 asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir.

Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez.

Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez.

İsrail yönetimi antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız.

Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın.

Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz.

Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır

Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız

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