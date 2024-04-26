Belçika Başbakanı De Croo: Ölümlerin sorumlusu İsrail

BELÇİKA Başbakanı Alexander De Croo, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel) Gazze'deki çalışanı ile 7 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi. De Croo, Belçika Parlamentosunda, Gazze'deki duruma ilişkin yapılan oturumda, Enabel'in Gazze'deki çalışanını hedef alan İsrail saldırısı hakkında açıklama yaptı.

"İZİN VERİLMEDİ"

Can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren De Croo, saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. De Croo, "İsrail hükümeti (bu saldırıdan) 2 kez suçlu. Birincisi ve en önemlisi, yardım çalışanlarının bombalanması kesinlikle kaçınılması gereken bir şeydir. İkinci olarak; hükümetimiz 4 ay önce tüm Belçikalı yardım çalışanlarının ve Belçika ile herhangi bir bağı olan diğer kişilerin Gazze'yi terk edebilmesini istedi ancak 4 aydır üst üste bu izni vermeyi reddediyorlar" ifadesini kullandı. Ülkesinin "Gazze Şeridi'nde ateşkes" çağrısını yineleyen De Croo, "Her gün masum siviller ve çocuklar öldürülüyor. Sayın İsrail hükümeti, buna bir son vermelisiniz. Hemen şimdi, derhal." dedi.