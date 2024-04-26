Terörle mücadelede destan yazılıyor! 802 terörist etkisiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 54, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında önemli demeçler verdi.

IRAK İLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ

Irak ziyaretinde, "Askerî Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ve "Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü"nün imzalandığını hatırlatan Aktürk, "Anlaşmaların imzalanmasıyla askerî eğitim iş birliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askerî ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz. Ziyaret esnasında akdedilen Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı ile ülkelerimizin, kalıcı hâle gelecek iş birliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından "yasaklı örgüt" ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun "terör örgütü" ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz" dedi.

EN GENİŞ KATILIMLI EFES

TSK'nın planlı en büyük tatbikatlarından EFES-2024'ün Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası 25 Nisan'da başlamış olup 8 Mayıs'a kadar devam edeceğini dile getiren Aktürk, "Tatbikatın Fiilî Atışlı Safhası ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 49 ülkeden 1.567 personelin katılacağı bildirilen tatbikat son yılların en geniş katılımlı EFES tatbikatı olacak" diye konuştu.

ORTAK GÜVENLİK

aktürk, "Müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz" şeklinde konuştu.