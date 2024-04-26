Türkiye Yüzyılı’nın yeni müfredatı hazır

Yeni müfredat taslağı bugün kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılıyor. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık olarak çocukların beklentileri veya yönelimlerini dikkate aldıklarını dile getirdi.

2013'TE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Tekin, "Eğer biz onların arkasında kalırsak müfredatın, eğitimin bir anlamı kalmaz. Biz çocuklarımıza ufuk çizebilmeliyiz, gelecekle ilgili tahayyüllerini geliştirebilmeliyiz. Müfredatlar belli takvimler içerisinde revize edilmeli. Müfredat çalışmaları uzun yıllar önce başladı, 2017 müfredat değişikliği de bunun bir ilk adımıydı. Dolayısıyla 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var" diyen Tekin, bu süreçte çok uzun görüş alışverişlerinin ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizlerin yapıldığını, toplantılar düzenlendiğini aktardı. Tekin, "1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yaptık, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen arkadaşımız bu toplantılara sürekli olarak katıldı. Yeni müfredat gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacak. Hazırladığımız program, her kademenin birinci sınıfında uygulanacak. 4 sınıf düzeyi olan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni programımızı uygulamaya başlamış olacağız" açıklamasını yaptı. Müfredatta okuryazarlık konusundaki yeniliklere de değinen Bakan Tekin, "Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirledik" dedi.

"SEYRELTME SÜRECİ OLDU"

Önümüzdeki yüzyılın, 'Türkiye Yüzyılı' haline dönüştürmek için çocuklardan hayal kurabilmelerini arzu ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Müfredatımız dolayısıyla bu iki eksene oturuyor. Yeni müfredatın ismi bu sebeplerle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımlandı. Dünyada ne öğretiliyorsa bu müfredatta bulunuyor. Müfredatımızı, programlarımızı ciddi bir seyreltme sürecine de tabi tuttuk" dedi.

TEKRARLAMA OLMAYACAK

Tekin, "Tekrarlanan bilgilerin çıkartılması, aynı konuları 12 yıllık zorunlu eğitim içerisinde 3-4 defa veya daha fazla tekrarlamanın çok bir anlamı yok. İkincisi çocuklarımızın akademik yetkinliklerinin veya akademik pozisyonlarının üstünde almakta zorlanabilecekleri bilgileri çocuklarımızla paylaşmanın da bir anlamı yok. O da gereksiz bir hale geliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içerisine girdik" ifadelerini kullandı. Yeni müfredatla haftalık ders saatlerinde azalma olmayacağını belirten Tekin, "Şimdilik sadece programlarımızı bilgi edinmeden çok edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecek şekilde revize etmeye odaklandık" dedi. Öğretmenlerin yeni programı nasıl uygulayacaklarına ilişkin soruya Bakan Tekin, "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğümüz, ilgili eğitim öğretim daireleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, programların kesin onay sürecini tamamladığımız andan itibaren başlamak üzere öğretmen arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulmalarına dair bir takvim oluşturuyor. Programlar onaylandığı an, takvim hayata geçecek ve şu andan itibaren eylül ayına kadar öğretmen arkadaşlarımızı bu anlamda yeni programın mantığı, felsefesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak çok ciddi bir hizmet içi eğitim sürecini başlatmış olacağız" diye konuştu.